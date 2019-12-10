Наполі знищив Генк, Ліверпуль переміг Зальцбург у 6 турі Ліги чемпіонів

З групи Е вийшли Ліверпуль і Наполі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, відбулися матчі 6-го туру групи Е Ліги чемпіонів.

Генк на виїзді не зумів гідно протистояти Наполі. Вже на старті зустрічі наймолодший голкіпер Ліги чемпіонів, 17-ти річний, Вандервордт припустився помилки і Мілік відкрив рахунок. До перерви Мілік зумів оформити хет-трик. У другому таймі Мертенс реалізував пенальті - 4:0.

В іншому матчі групи Е Ліверпуль переграв Зальцбург. У другому таймі гості протягом двох хвилин забили двічі, зробивши вагому заявку на перемогу.

Від цієї групи до плей-оф вийшли Наполі і Ліверпуль. Зальцбург буде виступати у Лізі Європи, а Генк залишив єврокубки.

Ліга чемпіонів

6 тур, 10 грудня

Група Е

Наполі - Генк 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Мілік, 2:0 - 26 Мілік, 3:0 - 38 Мілік (пен), 4:0 - Мертенс (пен)

Зальцбург - Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Кейта, 0:2 - 58 Салах

Раніше, півзахисник Шахтаря з нетерпінням чекає на перехід у клуб рівня Манчестер Сіті.

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