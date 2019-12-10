Каштру: У Маліновського дуже сильний удар

У матчі шостого туру Ліги чемпіонів шанси у шахтаря і Аталанти є однаковими.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Шанси у обох команд абсолютно однакові. Обидві хочуть вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Завтра буде дуже цікава зустріч між двома великими командами з відмінними складами. Оцінюю шанси як 50 на 50. Обидві команди будуть боротися до кінця.

Аталанту" потрібно розглядати як дуже сильний колектив. Суперника потрібно розглядати по колективних діях. У Маліновського є інші якості, дуже сильний удар з-за меж штрафного. Але потрібно приймати команду як колектив. Як вони діють в динаміці, як обороняються, як атакують. Я завжди розглядаю команду як колектив, а не окремих гравців", - зазначив Каштру.