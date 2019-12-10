Дешам продовжив контракт зі збірною Франції

Новий контракт розрахований до 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Федерація футболу Франції офіційно продовжила контракт з головним тренером збірної Дідьє Дешамом.

Про ФФФ повідомила у Twitter.

Попередня угода закінчувалася в липні 2020 року, відразу після Євро-2020. Новий контракт розрахований до кінця грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі.

📝 Didier Deschamps has extended his contract as head coach by two years until 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣!#FiersdetreBleus 🇫🇷 pic.twitter.com/iTZtqMse8w — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) 10 грудня 2019 р.

Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. У 2016 році він вивів команду у фінал домашнього чемпіонату Європи, а в 2018 році привів до титулу чемпіонів світу.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ знайшов заміну Неймару.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.