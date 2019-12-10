Рівер Плейт викупить гравця у Карпат

Джерело - sport.ua.
Рівер Плейт найближчим часом перерахує Карпатам кошти за повноцінний викуп контракту вінгера Хорхе Карраскаля, який виступає за аргентинський клуб на правах оренди.
Про це президент клубу Родольфо Д'Онофріо заявив в інтерв'ю Radio La Red.
"Ми використаємо опцію з викупу контракту Карраскаля", - заявив Д'Онофріо.
Карпати зможуть розраховувати на 3 мільйони євро, завдяки чому погасять заборгованість перед Севільєю за покупку все того ж Карраскаля раніше. Якщо львів'яни отримають кошти до кінця року і встигнуть перевести іспанському клубу 2 мільйони євро, то зможуть уникнути трансферного бана від ФІФА, який навис над ними.
Хорхе Карраскаль провів за Рівер Плейт 8 матчів в поточному розіграші чемпіонату Аргентини, відзначившись 2 голами.
Раніше повідомлялося, що Карпати можна придбати за одну гривню.
Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.