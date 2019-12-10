Рівер Плейт викупить гравця у Карпат

Карраскаль стане повноцінним гравцем Рівер Плейт

Рівер Плейт найближчим часом перерахує Карпатам кошти за повноцінний викуп контракту вінгера Хорхе Карраскаля, який виступає за аргентинський клуб на правах оренди.

Про це президент клубу Родольфо Д'Онофріо заявив в інтерв'ю Radio La Red.

"Ми використаємо опцію з викупу контракту Карраскаля", - заявив Д'Онофріо.

Карпати зможуть розраховувати на 3 мільйони євро, завдяки чому погасять заборгованість перед Севільєю за покупку все того ж Карраскаля раніше. Якщо львів'яни отримають кошти до кінця року і встигнуть перевести іспанському клубу 2 мільйони євро, то зможуть уникнути трансферного бана від ФІФА, який навис над ними.

Хорхе Карраскаль провів за Рівер Плейт 8 матчів в поточному розіграші чемпіонату Аргентини, відзначившись 2 голами.

Раніше повідомлялося, що Карпати можна придбати за одну гривню.

Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.