 Карпати можна придбати за одну гривню – Ящишин | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати можна придбати за одну гривню – Ящишин

Сьогодні 20:37 1079 0
Ростислав Ящишин прокоментував можливу зміну власника Карпат
Карпати можна придбати за одну гривню – Ящишин
#Карпати, #УПЛ

Джерело - fckarpaty.com.

Карпати готові розглянути варіант із зміною власника клубу.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Ми вже втомилися від жалюгідних результатів протягом останніх років. І ми не хочемо продовжувати нидіти в болоті турнірної таблиці. Це не шлях Карпат. Наш шлях – отримати нарешті обіцяну можливість розвиватися, відповідати вимогам фінансового фейр-плей (витрачати не більше заробленого), зробити клуб незалежним від настрою будь-якого інвестора і ставити найвищі завдання, а саме – боротися за медалі та регулярно виступати в єврокубках.

Зробити це без розбудови інфраструктури, що має забезпечити не лише власне футбольні потреби, але і створити фінансовий фундамент для розвитку, на наш погляд, нереально. Але! Якщо хтось з можновладців чи бізнесменів має інший рецепт розвитку клубу – будь ласка, пропозиція придбати Карпати за символічну гривню залишається у силі", - розповів Ящишин.

Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.

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