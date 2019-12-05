Карпати готові розглянути варіант із зміною власника клубу.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Ми вже втомилися від жалюгідних результатів протягом останніх років. І ми не хочемо продовжувати нидіти в болоті турнірної таблиці. Це не шлях Карпат. Наш шлях – отримати нарешті обіцяну можливість розвиватися, відповідати вимогам фінансового фейр-плей (витрачати не більше заробленого), зробити клуб незалежним від настрою будь-якого інвестора і ставити найвищі завдання, а саме – боротися за медалі та регулярно виступати в єврокубках.

Зробити це без розбудови інфраструктури, що має забезпечити не лише власне футбольні потреби, але і створити фінансовий фундамент для розвитку, на наш погляд, нереально. Але! Якщо хтось з можновладців чи бізнесменів має інший рецепт розвитку клубу – будь ласка, пропозиція придбати Карпати за символічну гривню залишається у силі", - розповів Ящишин.