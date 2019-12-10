ПСЖ визначився із ціною на Неймара

Неймар може залишити ПСЖ по закінченні сезону

Керівництво ПСЖ готове влітку продати нападника команди Неймара.

Про це повідомляє Marca.

Трансфер бразильця влітку зірвався через недостатню пропозицію Барселони. Однак позиція гравця залишається колишньою - він має намір піти з клубу. З огляду на це французький клуб розглядатиме пропозиції вже не в районі 300 млн євро, як просили раніше, а в розмірі 180 млн євро.

У разі отримання гідної пропозиції Неймар зможе залишити клуб в кінці цього сезону.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ знайшов заміну Неймару.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.