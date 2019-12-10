ПСЖ визначився із ціною на Неймара

Джерело - ua-football.com.
Керівництво ПСЖ готове влітку продати нападника команди Неймара.
Про це повідомляє Marca.
Трансфер бразильця влітку зірвався через недостатню пропозицію Барселони. Однак позиція гравця залишається колишньою - він має намір піти з клубу. З огляду на це французький клуб розглядатиме пропозиції вже не в районі 300 млн євро, як просили раніше, а в розмірі 180 млн євро.
У разі отримання гідної пропозиції Неймар зможе залишити клуб в кінці цього сезону.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ знайшов заміну Неймару.
Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.