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Карпати можуть припинити своє існування – Ящишин

Сьогодні 15:37 68 0
Ростислав Ящишин прокоментував стан львівських Карпат
Карпати можуть припинити своє існування – Ящишин
#Карпати, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Карпати вимагають у міської ради Львова виділення землі та території стадіону Україна в довгострокову оренду.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Місто пообіцяло, підписало меморандуми, документи. Уже 13 років минуло, у всіх б нерви не витримали. Якщо міська рада не віддасть нам в оренду землю, обіцяну ще в 2006 році, то перспективи клубу стають туманними.

Це буде катастрофа для клубу і міста, тому що Карпати можуть припинити своє існування", - вважає Ящишин.

Раніше повідомлялося, що Карпати можна придбати за одну гривню.

Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.

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