Карпати вимагають у міської ради Львова виділення землі та території стадіону Україна в довгострокову оренду.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Місто пообіцяло, підписало меморандуми, документи. Уже 13 років минуло, у всіх б нерви не витримали. Якщо міська рада не віддасть нам в оренду землю, обіцяну ще в 2006 році, то перспективи клубу стають туманними.

Це буде катастрофа для клубу і міста, тому що Карпати можуть припинити своє існування", - вважає Ящишин.