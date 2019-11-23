Тухель розкритикував Неймара за слабку гру проти Лілля

Фахівець незадоволений формою нападника

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель був невдоволений грою нападаючого Неймара після матчу 14-го туру чемпіонату Франції з Ліллем (2:0).

Про це він заявив в інтерв'ю BeIN Sports.

"Неймар не вистачає ритму. Він втратив надто багато м'ячів, занадто багато ризикував. Але в принципі це можна пояснити, адже він давно не грав", - сказав Тухель.

Нагадаємо, бразильський форвард зіграв за парижан вперше з 5 жовтня. Неймар відновлювався після травми, отриманої в грі за збірну Бразилії.

У поточному сезоні 27-річний форвард зіграв 6 матчів в Лізі 1, забивши 4 голи.

Нагадаємо, Тухель спростував перехід у Баварію.