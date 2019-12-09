Джерело - Tribuna.com.
Влітку російська агентська компанія займалася можливим трансфером захисника Динамо Віталія Миколенка до АПЛ.
Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Влітку розглядалася організація трансферу Миколенко в АПЛ. Цим займалася російська агентська компанія, Олександр Зінченко їх клієнт. Нічого конкретного там не було. Зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.
За нашою інформацією, в Динамо є три футболісти, яких Ігор Суркіс за маленькі гроші не відпустить. Миколенко - один з трьох. Решта два - Циганков і Попов", - сказав Співаковський.
Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.
Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.