Влітку російська агентська компанія займалася можливим трансфером захисника Динамо Віталія Миколенка до АПЛ.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Влітку розглядалася організація трансферу Миколенко в АПЛ. Цим займалася російська агентська компанія, Олександр Зінченко їх клієнт. Нічого конкретного там не було. Зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.

За нашою інформацією, в Динамо є три футболісти, яких Ігор Суркіс за маленькі гроші не відпустить. Миколенко - один з трьох. Решта два - Циганков і Попов", - сказав Співаковський.