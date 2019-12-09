 Захисник Динамо влітку міг перейти до клубу АПЛ. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник Динамо влітку міг перейти до клубу АПЛ

Сьогодні 20:04 1086 0
Розглядалася організація трансферу Миколенка до АПЛ
Захисник Динамо влітку міг перейти до клубу АПЛ
#Миколенко, #АПЛ

Джерело - Tribuna.com.

Влітку російська агентська компанія займалася можливим трансфером захисника Динамо Віталія Миколенка до АПЛ.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Влітку розглядалася організація трансферу Миколенко в АПЛ. Цим займалася російська агентська компанія, Олександр Зінченко їх клієнт. Нічого конкретного там не було. Зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.

За нашою інформацією, в Динамо є три футболісти, яких Ігор Суркіс за маленькі гроші не відпустить. Миколенко - один з трьох. Решта два - Циганков і Попов", - сказав Співаковський.

Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.

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