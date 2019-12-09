Росія виключена з ЧС-2022 у Катарі

Росія отримала покарання за використання допінгу

Росія пропустить чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє France Football.

Сьогодні, 9 грудня, Всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки. При цьому поки не уточнювалося, чи означає це, що футбольна збірна не зможе виступити на ЧС-2022. В РФС вже заявили, що поки не отримували офіційної позиції ФІФА за рішенням WADA, а також висловили надію на те, що обмежень не буде.

"Допінг: Росія виключена з чемпіонату світу 2022 року! Всесвітнє антидопінгове агентство вирішило у понеділок виключити Росію з великих міжнародних змагань на чотири роки через допінг. Росіян не буде на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі", - йдеться на сайті засновника Золотого м'яча.

Dopage : la Russie exclue de la Coupe du monde 2022 ! https://t.co/QsImS9jzOz — France Football (@francefootball) 9 декабря 2019 г.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.