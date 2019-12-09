Михайличенко вибачився за матч із Зорею

Олексій Михайличенко прокоментував матч із Зорею в УПЛ

Джерело - ПРОФУТБОЛ.

Динамо дуже погано увійшло у гру із Зорею та не показало командної гри в атаці та захисті.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Просимо вибачення за цей результат. Хоча команда, залишившись удесятьох, все-таки показала характер і бажання. Дуже погано увійшли в гру, з перших хвилин дозволили супернику робити все, що він хоче. Не вистачило командної швидкості в атаці й обороні", - розповів Михайличенко.

Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.