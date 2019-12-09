Михайличенко вибачився за матч із Зорею

Джерело - ПРОФУТБОЛ.
Динамо дуже погано увійшло у гру із Зорею та не показало командної гри в атаці та захисті.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
"Просимо вибачення за цей результат. Хоча команда, залишившись удесятьох, все-таки показала характер і бажання.
Дуже погано увійшли в гру, з перших хвилин дозволили супернику робити все, що він хоче. Не вистачило командної швидкості в атаці й обороні", - розповів Михайличенко.
Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.
Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.