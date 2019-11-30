 Екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини | Футбол | Champion.com.ua
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Екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини

Сьогодні 09:53 381 0
Колишній нападник Металіста Джонатан Крістальдо може отримати серйозні проблеми із законом.
Екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини
#Металіст, #Крістальдо

Джерело - Чемпіон.

Дівчина Джонатана Крістальдо, Морель Де Лас Ерас, подала заяву на гравця до поліційного відділку.

Про це інформує Buenos Aires Times.

Зазначається, що Крістальдо вдарив дівчину, коли та перебувала вдома. Екс-форварду Металіста належить надати свідчення поліції наступного тижня. Окрім того, суд заборонив футболісту наближатись ближче 300 метрів до Де Лас Ерас протягом 150 днів. Додамо, що пара має двох дітей.

Нагадаємо, Крістальдо виступав за харківський Металіст з січня 2011 по вересень 2013 року.

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