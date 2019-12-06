Каштру: Ми перемикаємося на Аталанту

Шахтар після матчу із Олімпіком зосереджений на грі Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Про це розповів наставник "гірників" Луїш Каштру.

"Гарний другий гол? Дійсно, відмінний м'яч. Гравці все зробили вчасно, всі зіграли красиво по часу. Цей гол мене порадував, адже Марлос до цього був не в найкращих кондиціях.

Стартовий склад на Аталанту? Ні, сьогодні це був не він. За підсумками тренувань ми робимо висновки, і у нас ще є кілька днів. Тільки з цього дня ми перемикаємося на Аталанту", - розповів Каштру.