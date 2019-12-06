Шахтар був сильнішим у матчі проти Олімпіка.

Про це розповів тренер донецької команди Вісенте Гомес.

"Шахтар був кращим більшу частину матчу. Не має значення, рахунок 3:0 справедливий чи ні. Ми могли зіграти краще. Пенальті на фол проти Шахаба? Немає сенсу говорити про те, що могло було б. Суддя вирішив не давати пенальті. Звичайно, гол б нам допоміг, але Шахтар все одно сильніший.

Мораес не забив Олімпіку? Я добре знаю цього гравця по роботі в Динамо. Хороший гравець, але ми були зосереджені і не дали йому зіграти", - розповів Гомес.