Бейл може пропустити матч з Барселоною

Гарет Бейл має ушкодження

Нападник Реала Гарет Бейл може пропустити матч 10-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони, який був перенесений на 18 грудня.

Про це повідомляє ESPN.

Бейл має проблеми із задньою поверхнею стегна і, очікується, що пропустить наступні два матчі іспанської команди. Останні три дні валлієць тренувався індивідуально.

Барселона зіграє з Реалом 18 грудня на Камп Ноу. Початок о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Зідан засудив уболівальників Реала через свист проти Бейла.

Раніше, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла.