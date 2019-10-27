Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла

Манчестер Юнайтед більше не зацікавлений в послугах форварда мадридського Реала і національної збірної Уельсу Гарета Бейла.

Про це повідомляє Daily Mail.

У англійському клубі стурбовані історією із травмами 30-річного гравця, тому вважають цей трансфер занадто ризикованим.

У поточному сезоні Бейл зіграв у 7 матах за Реал, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Чинний контракт гравця розрахований до 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Бейл може повернутися до Англії.

Також, Жезус зацікавив Реал.