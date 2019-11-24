Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликав уболівальників змінити відношення до півзахисника Гарета Бейла, якого освистували під час матчу проти Реала Сосьєдада.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Я сподіваюся, що свист не продовжуватиметься до кінця сезону. Ми хочемо, щоб фанати були з нами завжди.

Я розумію, що фанати хочуть виражати себе, але я хотів би, щоб вони аплодували кожному гравцеві. Я не можу сказати, чи був цей свист до Бейла несправедливим, але я був задоволений його виступом і результатом", - розповів Зідан.