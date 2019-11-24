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Зідан засудив уболівальників Реала через свист проти Бейла

Сьогодні 09:49 254 0
Зінедін Зідан прокоментував свист уболівальників в сторону Гарета Бейла
Зідан засудив уболівальників Реала через свист проти Бейла
#Зідан, #Бейл, #Реал

Джерело - football.ua.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликав уболівальників змінити відношення до півзахисника Гарета Бейла, якого освистували під час матчу проти Реала Сосьєдада.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Я сподіваюся, що свист не продовжуватиметься до кінця сезону. Ми хочемо, щоб фанати були з нами завжди.

Я розумію, що фанати хочуть виражати себе, але я хотів би, щоб вони аплодували кожному гравцеві. Я не можу сказати, чи був цей свист до Бейла несправедливим, але я був задоволений його виступом і результатом", - розповів Зідан. 

Раніше, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла.

Також, Реал відреагував на скандальне святкування Бейла.

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