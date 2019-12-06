Зінченко може зіграти проти Манчестер Юнайтед - Гвардіола

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександрі Зінченко зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед у 16 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола.

"Зінченко може зіграти проти Манчестер Юнайтед. Олександр тренувався останні кілька днів з усією командою. Він готовий, але про його фізичний стан я нічого сказати не можу. Не знаю, скільки хвилин він зможе провести на полі", – розповів Гвардіола.