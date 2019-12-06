Зінченко може зіграти проти Манчестер Юнайтед - Гвардіола

Джерело - mancity.com.
Лівий захисник Манчестер Сіті Олександрі Зінченко зможе зіграти проти Манчестер Юнайтед у 16 турі АПЛ.
Про це розповів головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола.
"Зінченко може зіграти проти Манчестер Юнайтед. Олександр тренувався останні кілька днів з усією командою. Він готовий, але про його фізичний стан я нічого сказати не можу. Не знаю, скільки хвилин він зможе провести на полі", – розповів Гвардіола.
Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.
Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.