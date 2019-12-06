Український тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб хоче побудувати атакувальну гру команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У мене до хлопців претензій немає. Досить серйозні футболісти: володіють і технікою, і швидкістю, думаючі хлопці. Будемо працювати, а там життя покаже. Поки щось говорити не хочеться. Добре, що з'явився час до відпустки познайомитися з командою і дізнатися її сильні і слабкі сторони. Зрозуміло, що гру будемо трохи перебудовувати. Постараємося грати цікавіше, в більш атакувальний футбол, який буде подобатися вболівальникам", - розповів Вернидуб.