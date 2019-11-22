Вернидуб вказав на пропозиції від клубів УПЛ

Український тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб мав пропозиції від клубів української Прем’єр-ліги.

Про це розповів сам наставник.

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"Кажуть, біля керма вас дуже хотіла бачити і Ворскла. Так, і не тільки вона. Чому не погодився? Захотілося попрацювати з більш зрілою і амбітною командою. У неї давно є конкретні завдання і умови для їх виконання, але весь час не вистачає горезвісного "ледь-ледь", - відзначив Вернидуб.