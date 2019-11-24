Вернидуб стартував із поразки у чемпіонаті Білорусі

Дебют Юрія Вернидуба не вийшов вдалим

У матчі 29 туру чемпіонату Білорусі Мінськ приймав Шахтар Солігорськ українського наставника Юрія Вернидуба.

Вже на початку зустрічі гості залишились у меншості, пряму червону картку отримав Руслан Хадаркевич. Втілити чисельну перевагу господарі змогли у другму таймі, коли відзначився Васильєв.

Попри поразку Шахтар за тур до кінця чемпіонату залишається на третій сходинці у турнірній таблиці та буде кваліфікуватися у Лігу Європи в наступному сезоні.

Чемпіонат Білорусі

29-й тур, 24 листопада

Мінськ – Шахтар Солігорськ 1:0 (0:0)

Гол: Васильєв, 79

Нагадаємо, Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі.

Раніше, Мілевський забив свій п'ятий гол в сезоні.