 ФІФА затвердила списки міжнародних арбітрів, до яких увійшли 31 українець | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА затвердила списки міжнародних арбітрів, до яких увійшли 31 українець

Сьогодні 11:57 285 0
У списки увійшли 7 арбітрів з УПЛ
ФІФА затвердила списки міжнародних арбітрів, до яких увійшли 31 українець
#ФІФА, #арбітр

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів ФІФА затвердив списки українських суддів, які в 2020 році зможуть судити міжнародні матчі під егідою організації.

Про це повідомляє УАФ.

До затвердженого списку міжнародних офіційних осіб увійшов 31 представник суддівського корпусу України.

Арбітри з футболу (чоловіки): Євген Арановський, Микола Балакін, Сергій Бойко, Ярослав Козик, Віктор Копієвський, Віталій Романов, Денис Шурман.

Асистенти арбітра футболу (чоловіки): Ігор Альохін, Володимир Висоцький, Володимир Володін, Олександр Жуков, Олександр Корнійко, Валентин Куцев, Віктор Матяш, Віктор Ніжнік, Андрій Скрипка, Семен Шлончак.

Арбітри з футболу (жінки): Катерина Монзуль, Анастасія Романюк, Людмила Тельбух, Катерина Усова.

Асистенти арбітра футболу (жінки): Олександра Ардашева, Олександра Вдовіна, Світлана Грушко, Марина Стрілецька.

Арбітри з футзалу (чоловіки): Ярослав Вовчок, Євген Гордтенко, Денис Куций, Святослав Ключник.

Арбітри пляжного футболу (чоловіки): Дмитро Дудко, Олександр Гуляєв.

Раніше, ФІФА позитивно оцінила роботу VAR в Україні.

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