Збірна України U-21 програла Данії і майже втратила шанси вийти на Євро-2021

Ольсен оформив хет-трик

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікаційного етапу до молодіжного чемпіонату Європи 2021 року збірна України U-21 приймала Данію.

Підопічні Руслана Ротаня невдало стартували у цій кваліфікації (дві поразки у перших трьох турах) і кожен подальший матч є вирішальним. То ж сьогодні їх влаштовувала лише перемога.

Але гра склалася не за сценарієм українців. Вже на 5-й хвилині матчу підопічні Руслана Ротаня пропустили гол: Ольсен відкрив рахунок після помилки Бондаря. А Ольсен оформив дубль на 24-й хвилині дальнім ударом.

У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. А на 72-ій хвилині гості залишилися у меншості (червону картку отримав Соренсен) і отримали пенальті у власні ворота. Шапаренко ударом з точки не переграв голкіпера, але першим на добиванні був Цітаішвілі, який переправив м’яч у сітку воріт датчан. Через дві хвилини датчани у власному карному майданчику збили Цітаішвілі, але вдруге арбітр не наважився призначити пенальті. Граючи в більшості, гсоподарі не змогли зрівняти рахунок.

В українців залишилося три очки. Після чотирьох турів шансів на вихід на Євро-2021 обмаль.

Євро 2021

Кваліфікація

Група 8

15 листопада

Україна U-21 - Данія U-21 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Ольсен, 0:2 - 24 Ольсен, 0:3 - 59 Ольсен, 1:3 - 63 Русин, 2:3 - 73 Цітаішвілі