Мбаппе назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч

Мессі має виграти Золотий м'яч

При врученні Золотого м'яча найголовніше є стабільність гри футболіста.

Про це нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив в інтерв'ю France Football.

"Мессі вигравав Золотий м'яч п'ять разів у своїй кар'єрі (2009, 2010, 2011, 2012 і 2015). Хто повинен виграти Золотий м'яч? Мессі. Індивідуально він був найкращим у цьому році", – зазначив Мбаппе.

Нагадаємо, володар Золотого м'яча за підсумками цього року стане відомий 2-го грудня. Церемонія нагородження відбудеться у Парижі.

Раніше, Реал готовий віддати Іско за Погба.

Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.