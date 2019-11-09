Ліверпуль не зможе викупити нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Придбати гравця такого калібру дуже складно. У даний момент я не бачу жодного клубу, який міг би купити Мбаппе у ПСЖ. Ми не входимо в число клубів, здатних це зробити. Все дуже просто.

Зі спортивної точки зору немає причин не підписувати його. Який це гравець! Але все впирається в гроші. Тому - немає ніяких шансів. Вибачте, що закриваю цю історію", - розповів Клопп.