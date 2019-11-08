Кубкова гра між Динамо та Шахтарем продемонструвала найкращі якості двох українських півзахисників збірної України Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука.

Про це розповів Керівник департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк у Facebook.

"Кубкова гра між Динамо та Шахтарем стала, окрім іншого, поєдинком між центральними півзахисниками цих команд Сергієм Сидорчуком і Тарасом Степаненком.

Безальтернативна позиція Степаненка в основному складі національної ­команди України вже такою не виглядає. Як виявилося, заміна "незамінному" Тарасу у збірній є. Причому ще невідомо, хто кому має бути заміною.

Приємна для тренерського штабу національної команди напередодні Євро-2020. З другого, Україна може повторити помилку Англії. У минулому десятилітті англійці мали двох без перебільшення видатних центральних півзахисників — Стівена Джерарда та Френка Лемпарда з У підсумку в Англії з цим так і не визначилися навколо кого ставити гру.

На сьогодні збірна України будує свою гру "від Степаненка". Це поки що дає результат. Але кубкова гра з Динамо та матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів довели, що у грі незамінного "опорника" є чимало недоліків. І в той же час Сидорчук, який нарешті знайшов себе після позаторішньої страшної травми, додає із кожним днем", - відзначив Несенюк.