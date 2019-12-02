Суркіс: Хочемо підсилити команду, а не придбати нових футболістів заради кількості

Є вже певні намітки для посилення команди Динамо.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Чи буде взимку посилення команди на трансферному ринку? Якщо так, то які позиції будуть посилені? З цього питання ми зустрінемося з головним тренером, обговоримо ситуацію. Є певні намітки, але повторюся ще раз, мова буде йти саме про посилення команди, а не придбання нових футболістів заради кількості", - зазначив Суркіс.