Сімеоне може очолити Арсенал

Аргентинець близький до звільнення з Атлетіко

49-річний головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне близький до звільнення з мадридського клубу.

Про це повідомляє Mirror.

Керівництво Атлетіко невдоволено стартом команди в поточному сезоні. Після 15-ти зіграних турів в поточному сезоні Атлетіко посідає 6-е місце в чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 25 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 16-10.

Фахівцем активно цікавиться лондонський Арсенал, який після звільнення з посади наставника команди Унаї Емері тренує 42-річний Фредрік Юнгберг.

Дієго Сімеоне очолює Атлетіко з 2011-го року.

Раніше, Сімеоне вказав причину поразки від Ювентуса.