Сімеоне вказав причину поразки від Ювентуса

Атлетіко провів хороший матч проти Ювентуса у 5 турі Ліги чемпіонів, однак команді не вистачило ефективності у атаці.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Дієго Сімеоне.

"Моя команда показала свою силу. Але всяке буває, і нам треба змиритися з тим, що сталося. Ми провели хорошу гру, але не вистачило ефективності в атакуючих діях.

Створювали багато моментів, але не могли забити. Почали неважливо, але додали по ходу гри. Суперник нічого особливо більше не створив, крім моменту з голом. Але ми самі не забили взагалі нічого, а це у футболі найважливіше", - Сімеоне.