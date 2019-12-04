Атлетіко може змінити головного тренера

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне може незабаром залишити свою посаду.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво іспанського клубу невдоволено останніми результатами команди. Аргентинський фахівець може бути звільнений найближчим часом.

У нинішньому сезоні, після 15-ти зіграних турів, Атлетико посідає шосте місце в чемпіонаті Іспанії та відстає від лідерів на 6 очок.

Раніше, Сімеоне вказав причину поразки від Ювентуса.

Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.