Джерело - espreso.tv.
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне може незабаром залишити свою посаду.
Про це повідомляє Marca.
Керівництво іспанського клубу невдоволено останніми результатами команди. Аргентинський фахівець може бути звільнений найближчим часом.
У нинішньому сезоні, після 15-ти зіграних турів, Атлетико посідає шосте місце в чемпіонаті Іспанії та відстає від лідерів на 6 очок.
Раніше, Сімеоне вказав причину поразки від Ювентуса.
Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.