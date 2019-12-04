Динамо змінить місце проведення зимових зборів

Джерело - zbirna.com.
Київське Динамо вирішило внести корективи у підготовку під час зимової перерви.
Про це повідомляє Команда№1.
Динамо вирішили поміняти місце традиційної дислокації на зборах в зимовий період. Замість Іспанії була обрана Туреччина. Базуватися команда Олексія Михайличенка планує у Белеку.
Відзначимо, що останній раз динамівці проводили зимові збори Туреччині ще в 2003 році під керівництвом нинішнього наставника киян.
Нагадаємо, Суркіс вказав на проблему Динамо.
Також, Суркіс хоче підсилити Динамо.