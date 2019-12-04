Динамо змінить місце проведення зимових зборів

Динамо вперше з 2003 року проведе зимові збори у Туреччині

Київське Динамо вирішило внести корективи у підготовку під час зимової перерви.

Про це повідомляє Команда№1.

Динамо вирішили поміняти місце традиційної дислокації на зборах в зимовий період. Замість Іспанії була обрана Туреччина. Базуватися команда Олексія Михайличенка планує у Белеку.

Відзначимо, що останній раз динамівці проводили зимові збори Туреччині ще в 2003 році під керівництвом нинішнього наставника киян.

Нагадаємо, Суркіс вказав на проблему Динамо.

Також, Суркіс хоче підсилити Динамо.