Зінченко назвав команду мрії

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко у дитинстві мріяв грати за іспанську Барселону.

Про це розповів сам гравець.

"У дитинстві мріяв грати за Барселону, але зараз я перебуваю в одній з найкращих команд світу. Звідси нікуди не хочу їхати. Я дійсно щасливий. Граю і тренуюся з кращими футболістами планети", - розповів Зінченко.