Зінченко назвав команду мрії

Джерело - ua.tribuna.com.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко у дитинстві мріяв грати за іспанську Барселону.
Про це розповів сам гравець.
"У дитинстві мріяв грати за Барселону, але зараз я перебуваю в одній з найкращих команд світу. Звідси нікуди не хочу їхати. Я дійсно щасливий. Граю і тренуюся з кращими футболістами планети", - розповів Зінченко.
Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті.
Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.