Стартував продаж квитків на Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться наступного літа у 12 містах

Сьогодні, 4 грудня, стартував другий етап продажу квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020 року, який триватиме до 18 грудня.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Як і на першому етапі, уболівальники подають заявки, а результати жеребкування стануть відомі в січні.

Уболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи з 15:00 винятково на сайті EURO2020.com.

Придбати квитки на турнір можна буде до 18 грудня.

Нагадаємо, український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.