 Стартував продаж квитків на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних
Сьогодні 15:10 2126
Кубок світу: де дивитися чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді
Сьогодні 15:54 669
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
Сьогодні 15:25 693
Світоліна знайде можливість виступу на Олімпіаді і без Федерації тенісу
Сьогодні 15:02 961
Ломаченко дізнався дату бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:53 2969
Визначено найкращого гравця УПЛ у листопаді
Сьогодні 14:22 277
Визначено найкращого тренера УПЛ у листопаді
Сьогодні 13:31 487
Джошуа - Руїс: боксери провели відкрите тренування напередодні бою-реваншу
Сьогодні 11:24 669
Збірна України є однією з найдешевших на Євро-2020
Сьогодні 10:33 1573
Голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль
Вчора 22:38 904
Блоги
У США під час хокейного матчу фанати викинули на лід понад 45 тисяч іграшок
У США під час хокейного матчу фанати викинули на лід понад 45 тисяч іграшок Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:15 749
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 1763
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:35 947
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:03 9406
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
Вчора 19:00 930
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб Valeriy Ruchka
01.12.2019 19:25 886
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд Іван Чуперка
01.12.2019 02:54 388
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
30.11.2019 10:54 586 1
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
30.11.2019 09:30 788
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
29.11.2019 18:14 2893
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:30 Футбол Хацкевич може стати тренером Мілевського 443
18:11 Футбол Стартував продаж квитків на Євро-2020 183
17:44 Футбол Сімеоне може залишити Атлетіко 336
17:31 Футбол Петраков: Збірну України чекає серйозне випробування 224
17:10 Футбол Гвардіола переплутав Манчестер Сіті з Баварією 934
16:47 Футбол Український клуб може припинити існування 541
16:31 Футбол Телеканали Футбол 1/2 намагатимуться повернути трансляцію АПЛ 561
16:16 Футбол Попов проігнорував церемонію Футбольні зірки України-2019 – Петраков 676
15:54 Біатлон Кубок світу: де дивитися чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді 669
15:39 Футбол Гвардіола може повернутись до Барселони 489
15:25 Біатлон Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку 693
15:10 Футбол Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних 2126
15:02 Теніс Світоліна знайде можливість виступу на Олімпіаді і без Федерації тенісу 961
14:53 Бокс Ломаченко дізнався дату бою за титул абсолютного чемпіона світу 2969
14:38 Футбол Денисов: На каналі Футбол 3 будуть нові ліги і дуже цікавий контент 450
14:22 Футбол Визначено найкращого гравця УПЛ у листопаді 277
14:21 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 526
14:20 Пряма трансляція Ліверпуль — Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 520
14:15 Блог У США під час хокейного матчу фанати викинули на лід понад 45 тисяч іграшок 752
14:06 Футбол Екс-нападник Вердера залишив Карпати 240
13:48 Футбол Шевченко: Дивом уникнув операції із заміни суглоба 453
13:42 Футбол Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч АПЛ 314
13:31 Футбол Визначено найкращого тренера УПЛ у листопаді 487
13:13 Футбол Український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020 2201
12:57 Футбол Ювентус виставив цінник на Джана 573

Стартував продаж квитків на Євро-2020

Сьогодні 18:11 183 0
Чемпіонат Європи з футболу відбудеться наступного літа у 12 містах
Стартував продаж квитків на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - ukrinform.ua.

Сьогодні, 4 грудня, стартував другий етап продажу квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020 року, який триватиме до 18 грудня.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Як і на першому етапі, уболівальники подають заявки, а результати жеребкування стануть відомі в січні.

Уболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи з 15:00 винятково на сайті EURO2020.com.

Придбати квитки на турнір можна буде до 18 грудня.

Нагадаємо, український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.

Коментарі ()