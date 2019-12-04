Стартував продаж квитків на Євро-2020

Джерело - ukrinform.ua.
Сьогодні, 4 грудня, стартував другий етап продажу квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020 року, який триватиме до 18 грудня.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Як і на першому етапі, уболівальники подають заявки, а результати жеребкування стануть відомі в січні.
Уболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи з 15:00 винятково на сайті EURO2020.com.
Придбати квитки на турнір можна буде до 18 грудня.
Нагадаємо, український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020.
Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.