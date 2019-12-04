Український телеканал покаже матчі збірної України на Євро-2020

Телеканал Україна буде транслювати матчі національної команди України на Євро-2020.

Про це заявив гендиректор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Нам пощастило з Євро-2020. Наша збірна їде на чемпіонат. Збірна України з Шевченком - це модно і здорово. Ми робимо ставку на цей турнір.

Шукаємо коментаторів і ведучих. Складність в тому, що наші знімальні групи повинні охопити Європу від Баку до Дубліну. Це непросте завдання, але ми будемо це робити.

Відносно збірної України, то постараємося розповідати про збірну з ранку до вечора. Наша супутникова станція буде весь час біля команди.

Канал Україна покаже такі вагомі події, як матчі збірної України, півфінали і фінал", - сказав Денисов.