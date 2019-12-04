Гвардіола переплутав Манчестер Сіті з Баварією

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переплутав свій клуб із Баварією.

Про це наставник розповів на прес-конференції після матчі із Бернлі.

"Думаю, Родрі вже встиг адаптуватися і він відмінно підходить до цього чемпіонату. Думаю, мюнхенська Баварія... Ой, Баварія... Манчестер Сіті купив ... Яка Баварія? Про що я зараз думав? Думаю, Ман Сіті купив неймовірного гравця на роки вперед", - розповів Гвардіола.