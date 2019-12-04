Батько тренера розповів про плани сина

Іспанський тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може повернутись до Барселони.

Про це батько тренера Валенті заявив в інтерв'ю Marca.

"Можливо, він повернеться до Барселони. З тих пір, як він покинув дім, то завжди приймав рішення самостійно, я ніколи нічого йому не радив", - сказав Валенті Гвардіола.

У Барселоні відбулось нагородження Тренер року, за версією каталонської футбольної асоціації. У номінації переміг головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який не зміг бути присутнім на події, то ж нагороду отримав його батько Валенті Гвардіола.

Хосеп Гвардіола залишив Барселону у 2012-му році, після чого перебував у річній відпустці. У 2013-му тренер очолив мюнхенську Баварію. У 2016-му році Хосеп Гвардіола став тренером Манчестер Сіті. Контракт іспанця з англійським клубом розрахований до 2021-го року.

Раніше, Гвардіола висловився на підтримку Емері.