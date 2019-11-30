Гвардіола: Емері - неймовірний тренер

Звільнення тренера - це завжди погана новина для Хосепа Гвардіоли.

Про це сказав сам наставник Манчестер Сіті.

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"Емері - неймовірний тренер, він відмінно проявив себе в Ла-Лізі. Унаї зумів виграти три Ліги Європи поспіль з Севільєю - це фантастичне досягнення. Ми обидва розуміємо, що майбутнє кожного тренера залежить від результатів.

Мені дуже шкода і я засмучений, що так вийшло. Звільнення тренера - це завжди погана новина. У випадку з Емері я не змінюю своїх поглядів про його професійні якості ", - сказав Гвардіола.