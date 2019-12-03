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Кассано вказав на конфлікт між Роналду та Саррі

Вчора 23:27 323 0
Антоніо Кассано прокоментував конфлікт між Саррі та Роналду
Кассано вказав на конфлікт між Роналду та Саррі
#Роналду, #Саррі, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

У нападника Ювентуса Кріштіану Роналду напружені відносини із головним тренером Мауріціо Саррі.

Про це розповів екс-нападник збірної Італії Антоніо Кассано.

"Як мені здається, у Кріштіану і Сарри виникли великі проблеми у відносинах.Природно все почалося з тих двох замін. Кожен футболіст і лідер колективу буде розлючений, якщо його замінюють.

Керівництво клубу намагається приховати сварку. Можливо, вони її зменшили", - відзначив Кассано.

Нагадаємо, Роналду став найкращим гравцем Серії А 2018/19.

Також, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.

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