Кассано вказав на конфлікт між Роналду та Саррі

Джерело - isport.ua.
У нападника Ювентуса Кріштіану Роналду напружені відносини із головним тренером Мауріціо Саррі.
Про це розповів екс-нападник збірної Італії Антоніо Кассано.
"Як мені здається, у Кріштіану і Сарри виникли великі проблеми у відносинах.Природно все почалося з тих двох замін. Кожен футболіст і лідер колективу буде розлючений, якщо його замінюють.
Керівництво клубу намагається приховати сварку. Можливо, вони її зменшили", - відзначив Кассано.
Нагадаємо, Роналду став найкращим гравцем Серії А 2018/19.
Також, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.