Кассано вказав на конфлікт між Роналду та Саррі

У нападника Ювентуса Кріштіану Роналду напружені відносини із головним тренером Мауріціо Саррі.

Про це розповів екс-нападник збірної Італії Антоніо Кассано.

"Як мені здається, у Кріштіану і Сарри виникли великі проблеми у відносинах.Природно все почалося з тих двох замін. Кожен футболіст і лідер колективу буде розлючений, якщо його замінюють.

Керівництво клубу намагається приховати сварку. Можливо, вони її зменшили", - відзначив Кассано.