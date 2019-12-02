Де Лігт здобув престижну нагороду

Джерело - Чемпіон.

Захисник туринського Ювентуса і збірної Нідерландів Маттейс де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.

Де Лігт у минулому сезоні виступав за Аякс, із яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, а також виграв чемпіонат та Кубок Нідерландів. Влітку він став гравцем Ювентуса.

Відзначимо, що у ТОП-10 претендентів на нагороду перебував український голкіпер Андрій Лунін.

Нагадаємо, Роналду пропустить церемонію вручення Золотого м'яча-2019.

Раніше, ЗМІ назвали володаря Золотого м'яча.