Роналду став найкращим гравцем Серії А 2018/19

Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболістові сезону-2018/19 в Серії А.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

"Я гордий отримати цю нагороду і хочу подякувати моїх товаришів по команді з Ювентуса. Це був мій перший рік в Італії, складний чемпіонат, і я дуже щасливий. Спасибі всім за те, що проголосували за мене", - сказав Роналду.