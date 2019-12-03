Роналду став найкращим гравцем Серії А 2018/19

Джерело - football.ua.
Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболістові сезону-2018/19 в Серії А.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.
"Я гордий отримати цю нагороду і хочу подякувати моїх товаришів по команді з Ювентуса. Це був мій перший рік в Італії, складний чемпіонат, і я дуже щасливий. Спасибі всім за те, що проголосували за мене", - сказав Роналду.
У минулому сезоні Роналду провів 31 матч в Серії А: він забив 21 гол і відзначився 11 результативними передачами.
Нагадаємо, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.
Також, Алісон отримав нагороду Лева Яшина.