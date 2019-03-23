Уткін Черчесову: Україна у футбол грає, а ми - ні

Збірна України у матчі відбору до Чемпіонату Європи 2020 показала кращий футбол ніж збірна Росії проти Бельгії.

Так журналіст Василь Уткін відреагував на нічию в матчі збірних Португалії та України.

"Станіслав Саламович (Черчесов - прим.), А Станіслав Саламович! А Україна у футбол грає. А ми ні", - написав Уткін у твіттері.

Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет. — Василий Уткин (@radioutkin) 22 марта 2019 г.

Огляд матчу Португалія - Україна ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.