Уткін Черчесову: Україна у футбол грає, а ми - ні

Збірна України у матчі відбору до Чемпіонату Європи 2020 показала кращий футбол ніж збірна Росії проти Бельгії.
Так журналіст Василь Уткін відреагував на нічию в матчі збірних Португалії та України.
"Станіслав Саламович (Черчесов - прим.), А Станіслав Саламович! А Україна у футбол грає. А ми ні", - написав Уткін у твіттері.
Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет.— Василий Уткин (@radioutkin) 22 марта 2019 г.
Огляд матчу Португалія - Україна ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.