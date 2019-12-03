Камерунець залишить команду Першої ліги

Інгулець залишить Елла Кен

26-річний півзахисник Інгульця Елла Кен залишає клуб з Петрове.

Про це повідомляє Sport Arena.

Камерунець грав за команду Лавриненко з 2017 року, деякий час також виступаючи за Інгулець-2. У нинішньому сезоні на його рахунку 7 ігор в рамках Першої ліги і 2 матчі в Кубку України.

Перший раз Елла Кен приїхав в Україну в 2012 році і протягом двох років виступав за Карпати. Потім покинув львівський клуб і грав в чемпіонатах Угорщини, Польщі та Південної Африки.

Раніше, гендиректор Зорі розкритикував інфраструктуру клубу Першої ліги.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на рівень Вернидуба.