 Камерунець залишить команду Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Камерунець залишить команду Першої ліги

Сьогодні 14:15 253 0
Інгулець залишить Елла Кен
Камерунець залишить команду Першої ліги
#Елла Кен, #Інгулець

Джерело - sportarena.com.

26-річний півзахисник Інгульця Елла Кен залишає клуб з Петрове.

Про це повідомляє Sport Arena.

Камерунець грав за команду Лавриненко з 2017 року, деякий час також виступаючи за Інгулець-2. У нинішньому сезоні на його рахунку 7 ігор в рамках Першої ліги і 2 матчі в Кубку України.

Перший раз Елла Кен приїхав в Україну в 2012 році і протягом двох років виступав за Карпати. Потім покинув львівський клуб і грав в чемпіонатах Угорщини, Польщі та Південної Африки.

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