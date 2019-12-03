Лунін став п'ятим у номінації Kopa Trophy

Володарем Kopa Trophy став захисник Ювентуса

Воротар Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, став одним з найкращих молодих футболістів року за версією France Football.

Про це повідомляє Вальядолід у Twitter.

20-річний українець став п'ятим в голосуванні. У цьому році він виграв чемпіонат світу U-20.

Володарем Kopa Trophy став захисник Ювентуса Маттейс де Лігт. У трійку також увійшли Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) і Жоау Фелікс (Бенфіка / Атлетіко).

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.