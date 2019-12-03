Лунін став п'ятим у номінації Kopa Trophy

Джерело - Tribuna.com.
Воротар Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, став одним з найкращих молодих футболістів року за версією France Football.
Про це повідомляє Вальядолід у Twitter.
🇺🇦👏🏻💜 Lunin, quinto clasificado en el Trofeo Kopa 2019 ¡Enhorabuena!#pucela #RealValladolid https://t.co/FCkv9UCvMq— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 3 декабря 2019 г.
20-річний українець став п'ятим в голосуванні. У цьому році він виграв чемпіонат світу U-20.
Володарем Kopa Trophy став захисник Ювентуса Маттейс де Лігт. У трійку також увійшли Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) і Жоау Фелікс (Бенфіка / Атлетіко).
Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.