Динамо хоче отримати один мільйон доларів за оренду захисника

Джерело - Tribuna.com.
Київське Динамо хоче отримати за річну оренду 26-річного бразильця Сідклея до Корінтіанса 1 мільйон євро.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Бразильський клуб же хоче взяти футболіста в оренду безкоштовно і платити йому тільки зарплату.
Сідклей зацікавлений в переході в Корінтіанс через сімейні обставини.
Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.
Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.