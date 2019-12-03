Динамо хоче отримати один мільйон доларів за оренду захисника

Безкоштовно кияни не бажають відпускати Сідклея

Київське Динамо хоче отримати за річну оренду 26-річного бразильця Сідклея до Корінтіанса 1 мільйон євро.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Бразильський клуб же хоче взяти футболіста в оренду безкоштовно і платити йому тільки зарплату.

Сідклей зацікавлений в переході в Корінтіанс через сімейні обставини.

Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.

Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.