Захисник хоче безкоштовно залишити Динамо

Бразильцем цікавиться Корінтіанс

Нинішньої зими захисник Динамо Сідклей хоче покинути клуб і інтерес до гравця проявляє Корінтіанс.

Про це повідомляє Динамоманія.

При цьому агент Сідклея хоче, щоб бразилець покинув Динамо безкоштовно - на правах оренди або в результаті дострокового розірвання контракту.

Це пов'язано з тим, що Корінтіанс не хоче платити за Сідклея гроші і готовий підписати його тільки на безкоштовній основі.

У нинішньому сезоні Сідклей не провів за основну команду Динамо жодного матчу. Бразилець перейшов до київського клубу влітку 2018 року.

Раніше, Миколенка визнали найкращим молодим гравцем року.

Також, Пятов став голкіпером 2019 року.