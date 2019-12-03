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Мессі: Наближається мій відхід з футболу

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Футболіст зізнався, що 6-й Золотий м'яч став для нього особливий
Мессі: Наближається мій відхід з футболу
#Мессі, #Барселона

Джерело - iSport.ua.

Футбольна кар'єра нападника Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі добігає кінця.

Про це заявив футболіст

"На сьогоднішній день я знаю скільки мені років. Бог хоче, щоб я міг ще кілька років насолоджуватися грою. Такі моменти, як сьогоднішній - дуже особливі. Чому? Наближається мій відхід з футболу.

У мене і залишилося ще кілька років у великому футболі. Хочу насолоджуватися своєю грою, футболом та сім'єю", - зазначив Мессі.

Раніше, Мессі став володарем Золотого м'яча-2019.

Нагадаємо, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.

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