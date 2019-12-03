Мессі: Наближається мій відхід з футболу

Футбольна кар'єра нападника Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі добігає кінця.

Про це заявив футболіст

"На сьогоднішній день я знаю скільки мені років. Бог хоче, щоб я міг ще кілька років насолоджуватися грою. Такі моменти, як сьогоднішній - дуже особливі. Чому? Наближається мій відхід з футболу.

У мене і залишилося ще кілька років у великому футболі. Хочу насолоджуватися своєю грою, футболом та сім'єю", - зазначив Мессі.