 Футбольні зірки України-2019: усі номінації | Футбол | Champion.com.ua
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Футбольні зірки України-2019: усі номінації

Сьогодні 15:36 369 0
Футбольні зірки України-2019: усі номінації

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій.

   Актуально: Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН

Претенденти на перемогу в номінаціях проекту Футбольні зірки України-2019

Найкраща футбольна школа

Академія ФК Шахтар Донецьк

Академія ФК Динамо Київ

Академія ФК Карпати Львів

Найкраща молода футболістка (віком до 19 років)

Юлія Христюк (ЕМС-Поділля Вінниця)

Надія Куніна (Житлобуд-1 Харків)

Ірина Котяш (Житлобуд-2 Харків)

Найкращий молодий футболіст (віком до 21 року)

Віталій Миколенко (Динамо Київ)

Владислав Супряга (Дніпро-1 Дніпро)

Сергій Булеца (Дніпро-1 Дніпро)

Автор найкращого голу

Надія Іванченко (Ладомир Володимир-Волинський)

Сергій Сидорчук (Динамо Київ)

Георгій Цітаішвілі (Динамо Київ)

Найкращий гравець з футзалу

Кирило Ципун (МФК Продексім Херсон)

Ігор Корсун (МФК Продексім Херсон)

Артем Фаренюк (ФК Ураган Івано-Франківськ)

Найкращий гравець з пляжного футболу

Андрій Неруш (Євроформат-Бодон, ВІТ)

Олег Зборовський (Артур М'юзік, ФК Альтернатива)

Костянтин Макеєв (Гріффін)

Найкращий гравець у студентському футболі

Андрій Співаков (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Яна Малахова (Харківська державна академія фізичної культури)

Юрій Заставецький (Тернопільський національний педагогічний університет)

Найкращий гравець з інвалідністю

Дмитро Українець (Київ)

Олександр Гетманов (Суми)

Віталій Романчук (Волинська обл.)

Найкращий арбітр

Віктор Копієвський (Кропивницький)

Микола Балакін (Київська обл.)

Денис Шурман (Київська обл.)

Найкращий голкіпер серед жінок

Ірина Саніна (Житлобуд-1 Харків)

Катерина Самсон (Житлобуд-2 Харків)

Дарина Бондарчук (Житлобуд-2 Харків)

Найкращий голкіпер серед чоловіків

Андрій Пятов (Шахтар Донецьк)

Юрій Паньків (Олександрія Олександрія)

Георгій Бущан (Динамо Київ)

Найкращий тренер жіночих команд

Роман Заєв (Восход Стара Маячка)

Наталія Зінченко (ЖФК Житлобуд-2 Харків, національна жіноча збірна України)

Олег Бортнік (Ладомир Володимир-Волинський)

Найкращий тренер чоловічих команд

Андрій Шевченко (головний тренер національної збірної України)

Олександр Петраков (головний тренер юнацької збірної України U-20)

Віктор Скрипник (головний тренер ФК Зоря Луганськ)

Найкраща футболістка

Дар'я Апанащенко (Житлобуд-1 Харків)

Яна Калініна (Житлобуд-2 Харків)

Надія Куніна (Житлобуд-2 Харків)

Найкращий футболіст

Марлос (ФК Шахтар (Донецьк)

Тайсон (ФК Шахтар Донецьк)

Віктор Циганков (ФК Динамо Київ)

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