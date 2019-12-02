 Футбольні зірки України-2019: Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Футбольні зірки України-2019: Як це було

Сьогодні 21:20 1714 0
Футбольні зірки України-2019: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому церемонія завершується, а разом із нею наша трансляція. 

Гравець Шахтаря говорить свою промову.

Андрій Шевченко підтримав Тайсона у расистському скандалі, який нещодавно відбувся. Бразилець не стримав сліз.

Найкращим футболістом року стає Тайсон!

Андрій Шевченко вручить цю премію.

Залишилася лише фінальна нагорода - найкращому футболісту року! Нагадаю номінантів: Тайсон, Марлос та Віктор Циганков

Нагороду найкращої футболістки року здобуває Дар'я Апанещенко!

Зовсім скоро ми дізнаємося, хто став найкращою футболісткою 2019.

Перемогу в номінації найкращий гол 2019 здобуває Надія Іванченко!

2-е місце здобув Сергій Сидарчук, який забив фантастичний гол у матчі із донецьким Шахтарем.

3-є місце посів гол Георгія Цитаішвілі у фіналі молодіжного чемпіонату світу.

Тепер озвучать найкращий гол року.

Марлос та Мораес трохи похизувалися своєю українською та російською мовою, Тайсон обмежився короткою подякою.

ТОП-11: Пятов, Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльський, Марлос, Циганков, Мораес.

Усі представники Шахтаря на сцені, гравців Динамо немає.

Тепер озвучується символічна збірна серед чоловіків.

Зараз визначається символічна команда року серед жінок!

Найкращий тренер молодіжних команд - Олександр Петраков.

Головний тренер збірної України подякував своїм помічникам та президенту УАФ Андрію Павелку.

Андрій Миколайович говорить свою промову.

Найкращий тренер чоловічих команд - Андрій Шевченко!

Тепер ми дізнаємося найкращого тренера серед чоловічих команд.

Перемогу в цій номінації здобув Заєв Роман.

Зараз визначиться найкращий тренер жіночих команд.

Найкращий легіонер України - Олександр Зінченко.

Тепер ми переходимо до відзнаки - Найкращий легіонер України, тобто українця, який грає не в рідному чемпіонаті.

Найкращим воротарем року в Україні став Андрій Пятов.

Тепер найкращий голкіпер серед чоловіків.

Перемогу здобула - Катерина Самсон.

Олександр Шовковський вручить нагороду в премії найкращій українській футболістці на позиії голкіпера.

Дзідзьо виконав пісню присвячену виходу збірної України на Євро-2020.

Найкращий арбітр України сезону 2018/19 - Віктор Копієвський.

Переможець в номінації Найкращий футболіст з інвалідністю - Дмитро Українець.

Найкращий гравець у студентському футболі - Юрій Заставецький.

Тепер дізнаємося найкращого футболіста серед студентів.

Переможцем цієї премії став - Неруш Андрій.

Наразі визначаємо найкращого гравця з пляжного футболу.

Ципун Кирило здобув перемогу в цій номінації, але отримав свою нагороду у Черкасах.

Тепер ми дізнаємося найкращого футзаліста року.

З поміж 50 голів, залишилося лише три найкращих, з яких лише один стане переможцем після СМС голосування.

Зараз визначиться найкращий гол року.

Нагороду в цій номінації здобув Віталій Миколенко, який не приїхав на церемонію.

Переможця у цій премії озвучить Мирон Маркевич.

Тепер визначать найкращого молодого футболіста віком до 21 року.

Юлія Христюк - найкраща футболістка віком до 19 років.

Тепер ми дізнаємося найкращу молоду футболістку України.

Цього року - це академія донецького Шахтаря.

Олександр Протасов вручить нагороду найкращій футбольній академії року.

Головний тренер тріумфальної збірної України U-20 Олександр Петраков та капітан цієї команди Валерій Бондар вийшли на сцену і отримали свою нагороду.

Сьогодні, буде вручено чимало нових нагород. А зараз з промовою виступає президент УАФ - Андрій Павелко.

Церемонія нагородження розпочинається!

Гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019

Чимало зіркових та легендарних футбольних особистостей українського футболу вже прибули на церемонію:

Гравець збірної України- Марлос

Тарас Степаненко разом із дружиною

Гравці жіночої збірної України з футболу

Гравець національної збірної України з футболу - Микола Матвієнко

Номінант на премію "Найкращий гравець року" - Тайсон

Нападник збірної України - Жуніор Мораєс

Легенди українського футболу на червоній доріжці

Андрій Павелко та Ігор Гатауллін 

Номінанти на звання найкращого арбітра року

Ігор Циганик, Олександра Лобода та амбасадор збірної України - DZIDZIO

Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій.

  Актуально: Футбольні зірки України-2019: усі номінації 

Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17:30, початок трансляції на телеканалі Футбол 1 – о 19:00.

Також на нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція церемонії нагородження.

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