Футбольні зірки України-2019: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому церемонія завершується, а разом із нею наша трансляція.
Гравець Шахтаря говорить свою промову.
Андрій Шевченко підтримав Тайсона у расистському скандалі, який нещодавно відбувся. Бразилець не стримав сліз.
Найкращим футболістом року стає Тайсон!
Андрій Шевченко вручить цю премію.
Залишилася лише фінальна нагорода - найкращому футболісту року! Нагадаю номінантів: Тайсон, Марлос та Віктор Циганков
Нагороду найкращої футболістки року здобуває Дар'я Апанещенко!
Зовсім скоро ми дізнаємося, хто став найкращою футболісткою 2019.
Перемогу в номінації найкращий гол 2019 здобуває Надія Іванченко!
2-е місце здобув Сергій Сидарчук, який забив фантастичний гол у матчі із донецьким Шахтарем.
3-є місце посів гол Георгія Цитаішвілі у фіналі молодіжного чемпіонату світу.
Тепер озвучать найкращий гол року.
Марлос та Мораес трохи похизувалися своєю українською та російською мовою, Тайсон обмежився короткою подякою.
ТОП-11: Пятов, Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльський, Марлос, Циганков, Мораес.
Усі представники Шахтаря на сцені, гравців Динамо немає.
Тепер озвучується символічна збірна серед чоловіків.
Зараз визначається символічна команда року серед жінок!
Найкращий тренер молодіжних команд - Олександр Петраков.
Головний тренер збірної України подякував своїм помічникам та президенту УАФ Андрію Павелку.
Андрій Миколайович говорить свою промову.
Найкращий тренер чоловічих команд - Андрій Шевченко!
Тепер ми дізнаємося найкращого тренера серед чоловічих команд.
Перемогу в цій номінації здобув Заєв Роман.
Зараз визначиться найкращий тренер жіночих команд.
Найкращий легіонер України - Олександр Зінченко.
Тепер ми переходимо до відзнаки - Найкращий легіонер України, тобто українця, який грає не в рідному чемпіонаті.
Найкращим воротарем року в Україні став Андрій Пятов.
Тепер найкращий голкіпер серед чоловіків.
Перемогу здобула - Катерина Самсон.
Олександр Шовковський вручить нагороду в премії найкращій українській футболістці на позиії голкіпера.
Дзідзьо виконав пісню присвячену виходу збірної України на Євро-2020.
Найкращий арбітр України сезону 2018/19 - Віктор Копієвський.
Переможець в номінації Найкращий футболіст з інвалідністю - Дмитро Українець.
Найкращий гравець у студентському футболі - Юрій Заставецький.
Тепер дізнаємося найкращого футболіста серед студентів.
Переможцем цієї премії став - Неруш Андрій.
Наразі визначаємо найкращого гравця з пляжного футболу.
Ципун Кирило здобув перемогу в цій номінації, але отримав свою нагороду у Черкасах.
Тепер ми дізнаємося найкращого футзаліста року.
З поміж 50 голів, залишилося лише три найкращих, з яких лише один стане переможцем після СМС голосування.
Зараз визначиться найкращий гол року.
Нагороду в цій номінації здобув Віталій Миколенко, який не приїхав на церемонію.
Переможця у цій премії озвучить Мирон Маркевич.
Тепер визначать найкращого молодого футболіста віком до 21 року.
Юлія Христюк - найкраща футболістка віком до 19 років.
Тепер ми дізнаємося найкращу молоду футболістку України.
Цього року - це академія донецького Шахтаря.
Олександр Протасов вручить нагороду найкращій футбольній академії року.
Головний тренер тріумфальної збірної України U-20 Олександр Петраков та капітан цієї команди Валерій Бондар вийшли на сцену і отримали свою нагороду.
Сьогодні, буде вручено чимало нових нагород. А зараз з промовою виступає президент УАФ - Андрій Павелко.
Церемонія нагородження розпочинається!
Гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019
Чимало зіркових та легендарних футбольних особистостей українського футболу вже прибули на церемонію:
Гравець збірної України- Марлос
Тарас Степаненко разом із дружиною
Гравці жіночої збірної України з футболу
Гравець національної збірної України з футболу - Микола Матвієнко
Номінант на премію "Найкращий гравець року" - Тайсон
Нападник збірної України - Жуніор Мораєс
Легенди українського футболу на червоній доріжці
Андрій Павелко та Ігор Гатауллін
Номінанти на звання найкращого арбітра року
Ігор Циганик, Олександра Лобода та амбасадор збірної України - DZIDZIO
Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.
Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій.
Актуально: Футбольні зірки України-2019: усі номінації
Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17:30, початок трансляції на телеканалі Футбол 1 – о 19:00.
Також на нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція церемонії нагородження.