Шевченко відмовився говорити про Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розвіяв чутки щодо повернення захисника російського Зеніта Ярослава Ракицького до збірної України.

Про це повідомляє Спорт-Экспресс.

"Зараз немає сенсу ставити якісь завдання. Зробимо це ближче до чемпіонату, коли буде зрозуміло, які гравці поїдуть і в якій формі ми будемо. Думаю, Україна може піднести сюрприз на чемпіонаті.

Ракицький? Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", - сказав Шевченко.