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Шевченко відмовився говорити про Ракицького

Сьогодні 15:41 726 0
Ракицький не повернеться до збірної України
Шевченко відмовився говорити про Ракицького
#Ракицький, #Шевченко

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розвіяв чутки щодо повернення захисника російського Зеніта Ярослава Ракицького до збірної України.

Про це повідомляє Спорт-Экспресс.

"Зараз немає сенсу ставити якісь завдання. Зробимо це ближче до чемпіонату, коли буде зрозуміло, які гравці поїдуть і в якій формі ми будемо. Думаю, Україна може піднести сюрприз на чемпіонаті.

Ракицький? Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком.

Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

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