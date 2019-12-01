Шевченко відмовився говорити про Ракицького

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розвіяв чутки щодо повернення захисника російського Зеніта Ярослава Ракицького до збірної України.
Про це повідомляє Спорт-Экспресс.
"Зараз немає сенсу ставити якісь завдання. Зробимо це ближче до чемпіонату, коли буде зрозуміло, які гравці поїдуть і в якій формі ми будемо. Думаю, Україна може піднести сюрприз на чемпіонаті.
Ракицький? Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком.
Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.