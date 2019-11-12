Соболь не розуміє, що трапилось між Ракицьким і Шевченком

Фланговий гравець національної збірної України й бельгійського Брюгге Едуард Соболь не знає причину скандального завершення кар’єри у команді синьо-жовтих центрального захисника Ярослава Ракицького, який виступає в російському Зеніті.

Про це гравець Брюгге заявив в інтерв'ю Совєтському спорту.

"Я не знаю, що сталося між Яриком і Андрієм Миколайовичем. Але склад команди визначає головний тренер – і тільки він. Що ж стосується слів Ракицького ...Я читав його пост. Кожен має право на свою позицію.

Дуже сильний футболіст, який з року в рік доводить свій рівень. І він дійсно викладався в матчах і на тренуваннях на 200 відсотків, як він сам сказав. Це не перебільшення". - зазначив Соболь.